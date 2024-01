Já está de volta aos palcos o espetáculo ‘Faz-te Homem – Man Talks’, que Paulo Sousa Costa estava a apresentar, “com enorme êxito”, antes da pandemia, mas cuja carreira foi interrompida por causa do confinamento. Com texto de Luís Coelho (a partir do livro de crónicas com o mesmo título), e interpretações de António Machado e João Didelet (“dois atores que têm o humor no seu ADN”), o encenador diz que “era uma pena desperdiçar um espetáculo desta natureza”.





“Esta proposta pode ter o mesmo sucesso que os ‘Monólogos da Vagina’, porque o tema será sempre atual”, sublinha Paulo Sousa Costa. “No fundo, são dois homens a discutirem a dificuldade de relacionamento com as mulheres. É a eterna história da guerra dos sexos, vista por um prisma divertido”, adianta. ‘Faz-te Homem’ estará no palco do Auditório Taguspark, em Oeiras, até dia 17 de fevereiro, e depois parte em digressão nacional. “Já temos várias cidades interessadas em acolher esta proposta”, revela o encenador.