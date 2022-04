Convite para reviver o inferno de Notre-Dame em estreia nos cinemas nacionais

Toda a gente sabe como acaba o filme ‘Notre-Dame em Chamas’. A memória de ver a arder o monumento mais visitado do Mundo perdura no nosso imaginário coletivo. O que poucos imaginariam é o drama, real, dos bombeiros que trabalharam além do que lhes era pedido para impedirem a catedral de ruir totalmente, com um impacto destrutivo inimaginável.Jean-Jacques Annaud diz que quando viu as labaredas a devorarem as 1300 árvores que compunham a estrutura do edifício percebeu que estavam ali os ingredientes para "um grande thriller". E foi o que fez. Um filme de ação de cortar a respiração. "Nem tive de inventar nada", revelou o realizador francês ao CM. "A realidade desconhecida em torno deste drama é inacreditável", contou, admitindo que, à medida que ia investigando a história, mais surpreendido ficava. "Encontrei, nos bombeiros, pessoas admiráveis, gente de uma grande humildade, que me comoveu muito. E fiz deles os heróis do meu filme."‘Notre-Dame em Chamas’, que estreia esta quinta-feira nas salas Imax, traz quase duas horas de grande emoção. Mistura imagens reais com recriações tão credíveis que até parece que a catedral está outra vez a arder.Dia 15 de abril de 2019. A Catedral de Notre-Dame ardia no coração de Paris e o Mundo assistia, incrédulo, à destruição de um edifício inaugurado em 1345.A real causa do incêndio que destruiu a catedral nunca foi apurada. Annaud apresenta várias explicações possíveis mas não aponta culpados.A comoção provocada pelo fogo levou a que chovessem as doações internacionais. As obras começaram logo e a reabertura está prevista para 2024.