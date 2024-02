Convívio entre a morna, o semba e o gumbé animam o B.Leza na sexta-feira

A banda Monte Cara vai estar mais uma vez no B.Leza, desta vez com um concerto integrado no projeto Afrika Aki. Será na próxima sexta-feira, 23 de fevereiro, e à banda vão-se juntar três cantores convidados. O guineense Micas Cabral, o cabo-verdiano Mário Marta e o angolano Chalo Correia. Com o projeto Afrika Aki, Alcides Nascimento pretende dar continuidade à musicalidade africana que se une em Lisboa.



A partilha de ritmos de Cabo Verde, Angola e Guiné-Bissau estava muito presente no restaurante Monte Cara, que Bana, o ‘Rei da Morna’, abriu em Lisboa no final da década de setenta. O restaurante tinha uma banda residente, por onde passaram muitos dos grandes nomes da música africana. Alcides Nascimento, filho de Bana, juntou alguns desses músicos e reuniu a banda Monte Cara sob a direcção musical de Toy Vieira. A noite promete o convívio entre a morna, o semba e o gumbé.

Micas Cabral, um dos cantores convidados, é vocalista da banda da Guiné-Bissau, Tabanka Djaz, e é com grande satisfação que fala sobre o evento. "Esta iniciativa é aqui do nosso ‘mano’, o Alcides, que teve esta brilhante ideia de juntar estas vozes de África à banda Monte Cara. Nós somos todos elementos e pessoas que passaram pelo Monte Cara. Foram momentos incríveis. Toda a nossa escola foi no Monte Cara. Foi no tempo do Bana. Foi quem recebeu todos, aqui em Portugal, de braços abertos. Deu-nos, a todos nós, uma oportunidade de ter alguma visibilidade neste país. Temos uma dívida eterna para com o Bana pelo facto de nos ter dado a mão. Principalmente nós, os Tabanka Djaz, pelo simples facto de ter sido ele quem financiou o nosso primeiro álbum. Temos essa gratidão e essa divida", diz Micas Cabral, que acrescenta: "Este momento vai ser marcante. Encontrar vozes de Cabo Verde, Guiné-Bissau e Angola, juntamente com o grupo Monte Cara, vai ser algo de muito bonito que vai acontecer".