O Cool Jazz chegou ao fim e num mês de música levou 43 mil pessoas a Cascais – “um grande sucesso, tendo em conta que estivemos dois anos parados e que a retoma dos eventos culturais enfrentou tantas dificuldades”, explicou a diretora do festival, Karla Santos, aoPara o ano, a festa do jazz volta no mesmo lugar e com o mesmo formato, mas trará novidades. “Acontecerá de 1 a 31 de julho de 2023 e retomará o nome inicial: Cool Jazz, Cool by Nature. Chega ao fim a parceria com a EDP, preparam-se outras”, adianta a responsável, que promete outras novidades a anunciar em breve.