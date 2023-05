É com um novo nome (CoolJazz by Nature), um novo logótipo, um novo espaço de espetáculos (um anfiteatro integrado na natureza e construído com materiais reciclados) e uma noite dedicada à música portuguesa, que o festival CoolJazz atinge este ano a maioridade com a 18.ª edição.









As novidades foram esta quinta-feira apresentadas em conferência de imprensa no Parque Marechal Carmona, em Cascais, um dos três espaços onde o evento decorrerá entre 8 e 29 de julho (os outros são o Hipódromo Manuel Possolo e a Casa das Histórias Paula Rego).

Com um “investimento de dois milhões de euros”, revelou ao Correio da Manhã Karla Campos, da organização, o festival espera receber este ano “entre 43 e 45 mil pessoas”.









Entre os principais nomes em cartaz estão Lionel Richie (dia 8), Van Morrison (22), Ben Harper (26) e Norah Jones (29). "Este é um ano muito especial para o festival, que se apresenta com uma nova imagem", refere Karla Campos, que destaca a "aposta forte" que será feita "na sustentabilidade e na reciclagem".

O evento estabeleceu também uma participação com o movimento ‘zero desperdício’ para “recolher todas as sobras de comida e reencaminhá-las para famílias com necessidades alimentares”.





estreias nacionais



Bruno Pernadas toca dia 26 de julho na primeira parte de Ben Harper, e Nena toca no dia seguinte na primeira parte de Tiago Bettencourt.





Momentos Gratuitos



O Jardim do Museu da Casa

das Histórias Paula Rego recebe, aos domingos (19h00), as Cascais Lazy Sundays,

Público português



De acordo com os dados

da organização, o festival conta com 85% de público português, vindo sobretudo do distrito de Lisboa.