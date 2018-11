Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cópia privada rende 9,6 mil milhões de euros

Receitas com direitos de autor atingiram cerca de 44 milhões de euros só em Portugal.

Por Sónia Dias | 08:34

As receitas mundiais dos direitos de autor sobre cópia privada geraram um recorde de 9,6 mil milhões de euros em 2017, o que representa um crescimento de 6,2% em comparação com o ano anterior. Só em Portugal o rendimento foi de 44 milhões de euros, mais 5% que em 2016, segundo o relatório anual da Confederação Internacional de Sociedades de Autores e Compositores (CISAC), que coloca o nosso país em 24º lugar.



O setor da Música concentra o grosso das receitas (87%), com a cobrança mundial a atingir os 8,3 mil milhões de euros (subida de 6%). Já em Portugal, gerou cerca de 39 milhões (mais 5,5%).

Em alta estiveram, também, os setores do Audiovisual - rendeu 611 milhões de euros e cresceu 6,8% a nível global (2,1 milhões e subida de 0,3% em Portugal) - e da Literatura - com 227 milhões e um aumento de 5,2% (1,3 milhões e crescimento de 0,6% em Portugal).



No âmbito do relatório, o compositor francês Jean-Michel Jarre, presidente da CISAC, não poupou críticas aos gigantes da internet como o YouTube.



"Não é aceitável proteger os monopólios da indústria de novas tecnologias e manter uma injustiça sistemática para com os criadores", disse, defendendo uma mudança legislativa a nível global.



PORMENORES

Europa lidera

A Europa concentra a maior parte das receitas com os direitos sobre cópia privada: 5401 milhões de euros em 2017, o que representa 52,2% do total mundial. Seguem-se o Canadá (mais 7% do que a Europa) e os Estados Unidos (mais 3%).



TV e rádio

Os utilizadores de TV e de rádio continuam a ser a principal fonte de receita, com 40,6% das coletas globais (3,89 mil milhões de euros em 2017, um aumento de 2,9% sobre números de 2016). Os países em que o setor digital pesou mais foram a Suécia, México e Coreia do Sul.