Coração de Tônia pára de bater aos 95 anos

Atriz sofria há quase uma década de hidrocefalia e não resistiu à cirurgia a uma úlcera.

Por Sónia Dias | 08:47

O Brasil perdeu, este sábado, uma das suas maiores musas. Tônia Carrero, de 95 anos, morreu pelas 22h15, depois de sofrer uma paragem cardíaca durante uma cirurgia. A atriz encontrava-se hospitalizada numa clínica privada desde 6ª feira e não resistiu à intervenção a uma úlcera, revelou a neta Luísa Thiré.



A saúde de Tônia Carrero tinha vindo a deteriorar-se nos últimos anos. A atriz sofria de hidrocefalia oculta (acumulação de líquido no cérebro), que lhe afetava a capacidade de movimento e de comunicação, e a obrigava a viver reclusa no seu apartamento no Leblon, Rio de Janeiro, desde 2008.



De nome verdadeiro Maria Antonietta Portocarrero Thedim, nasceu a 23 de agosto de 1922 no Rio de Janeiro. Formada em Educação Física, casou com o artista plástico Carlos Arthur Thiré, com quem teve o único filho, Cecil Thiré, também ator.



Em 1947 estreou-se no cinema com ‘Querida Suzana’, partindo no mesmo ano para Paris, onde estudou Teatro. A primeira aparição no pequeno ecrã aconteceu em 1970, na novela ‘Pigmaleão’. Seguiram-se êxitos como ‘Sassaricando’, ‘Kananga do Japão’ e ‘Água Viva’, até se despedir da televisão com ‘Senhora do Destino’. Ao todo, participou em 54 peças, 19 filmes e 15 novelas. O seu último trabalho foi no filme ‘Chega de Saudade’, em 2008.



Tônia Carrero casou três vezes. Além do filho, deixa três netos e cinco bisnetos. O corpo da atriz será hoje cremado no Memorial do Carmo.