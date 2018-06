Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Corpo de Bourdain cremado em França

Cerimónia ocorreu na passada quarta-feira.

10:47

O corpo de Anthony Bourdain foi cremado na passada quarta-feira, avança a revista People. O famoso 'chef' foi encontrado morto em França, onde estava em filmagens para o seu programa, pelo amigo próximo Eric Ripert - também ele chef de cozinha - no seu quarto de hotel na manhã da passada sexta-feira.



As cinzas vão agora para os Estados Unidos, onde devem chegar amanhã.



Esta notícia surge após ter sido avançado que o corpo de Bourdain estava "preso" em França devido a questões burocráticas. Além de as autoridades francesas não terem libertado o corpo, outro dos "problemas" era o facto de Bourdain nunca se ter divorciado de Ottavia Busia, mãe da filha.



"Apesar de estarem separados, ela estará a cargo do que quer que aconteça. Estamos a falar há alguns dias, tenho certeza que ela está tão devastada como eu", revelou a mãe de Bourdain ao The Post na semana passada.



De acordo com a CNN, o autor enforcou-se com o cinto do robe de banho do hotel. De acordo com o promotor de justiça Christian de Rocquigny, não há elementos que façam suspeitar que alguém tenha entrado no quarto do apresentador e também não há indícios de violência no cadáver.



Bourdain nasceu em Nova Iorque, no entanto viveu quase toda a sua vida em Nova Jersey, nos EUA. Em 1978 formou-se em culinária pelo Culinary Institute of America. Para além de um conceituado chef de cozinha e detentor de um império de restaurantes espalhados por várias partes do mundo, Bourdain era o protagonista do programa televisivo "Parts Unknown" da CNN, no ar desde 2013.



Em cada programa, o chef viajava por várias partes do mundo e explorava a riqueza gastronómica local de cada região. A estrela televisiva esteve em Portugal pelo menos três vezes, onde provou algumas das iguarias regionais do nosso país.



A sua visita mais recente terá sido no ano passado, onde Anthony Bourdain filmou um dos episódios do programa na cidade do Porto.