Cristina Branco volta a "quebrar as regras"

Desde que em 2016 descobriu, através do álbum ‘Menina’, novos parceiros na composição e autoria das suas canções, Cristina Branco nunca mais abriu mão de gravar com aqueles que são alguns dos melhores músicos portugueses da nova geração. Isso voltou a acontecer no álbum ‘Branco’, de 2018, e repete-se agora no novo disco, ‘Eva’, com data de lançamento agendado para o próximo dia 20.Dos créditos do novo trabalho fazem parte Francisca Cortesão, dos Minta & The Brook Trout; Pedro da Silva Martins e Luís José Martins, dos Deolinda; Filipe Sambado; André Henriques, dos Linda Martini; Márcia; Kalaf Epalanga, dos Buraka Som Sistema; Sara Tavares ou Rui Carvalho, mais conhecido nas lides da música como Filho da Mãe."Eva é um alter ego e é tempo de lhe dar vida. Eva é o retrato de alguém em tempo de mudança, a primeira a confrontar a lei Divina, a quebrar as regras para poder saber mais, sem fatalismos, só porque para viver tem de ser astuta e para sobreviver tem de jogar", diz Cristina Branco sobre o novo disco.Os dois primeiro singles de avanço chamam-se ‘Delicadeza’ e ‘Prova de Esforço’ e os videoclipes foram rodados em Loulé e no Lousiana Museum of Modern Art, na Dinamarca, no âmbito de duas residências artísticas realizadas no final de 2019. ‘Eva’ sucede a dois discos que conquistaram vários prémios, entre eles o de Melhor Disco de 2017 pela Sociedade Portuguesa de Autores.