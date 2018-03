Crítica de cinema: Chama-me Pelo Teu Nome

"A verdadeira essência do filme - se quiserem, a sua mais profunda honestidade "espiritual" - é o papel do desejo", escreveu o crítico Pedro Marta Santos.

Por Pedro Marta Santos / SÁBADO | 23:12

é um filme extraordinário, o melhor do siciliano Luca Guadagnino depois da obra-prima

. Mas a sua singularidade pouco tem a ver com o facto de retratar uma paixão homossexual, durante o Verão de 1983, numa mansão do século XVII na Lombardia, entre Elio (Timothée Chalamet), o filho de 17 anos de uma tradutora de alemão e de um catedrático de cultura greco-romana, e o assistente deste, o norte-americano Oliver (Armie Hammer), de 24 anos, ali para completar a escrita da tese.





Apesar de baseada na novela homónima de 2007 de André Aciman, esta quinta longa-metragem de Guadagnino contempla um amor estival entre dois homens como poderia narrar o enleio de Agosto entre duas mulheres, ou um par de desconhecidos transexuais: a verdadeira essência do filme - se quiserem, a sua mais profunda honestidade "espiritual" - é o papel do desejo (qualquer que seja o seu rosto, corpo ou reprodução figurativa) na ligação panteísta aos ritmos da terra, à passagem das estações, aos tons e sabores do quotidiano, à vida. Essa descoberta do desejo, e desse desejo como B.I. da plenitude humana, é o tema de todos os filmes de Guadagnino desde

(2005), sobretudo como matriz da revelação do mundo durante a adolescência.

Trata-se de um cinema intensamente sensual, pouco preocupado com técnica ou estilo, antes buscando a secreta energia em cada movimento dos actores, no seu namoro com as texturas da natureza (árvores, água, caminhos, as canções espontâneas do campo), os bichos, o gosto de uma compota, a alegria tocante do vinho, as carícias da erva nos pés, a humidade da roupa, o nascer do sol, o tempo primevo.

Apesar de Elio (Chalamet tinha 20 anos na vida real) e Oliver (rodou o filme com 29 anos, e pertencem ambos à elite económica e cultural da América) serem judeus letrados, filhos do privilégio face a um mundo rural onde a sombra da pobreza ou da repressão política ainda é palpável, o seu mútuo magnetismo não se joga no John Adams - velho favorito de Guadagnino - que um cita, ou no Bach que o outro toca, mas no apelo do calor matinal, na frescura sob a copa das águas, na cadência hipnótica das bicicletas - para o efeito, são mais importantes os hits kitsch-pop de Franco Battiato ou Loredana Bertè que se escutam nos auto-rádios.

E depois há o monólogo final do pai de Elio (inesquecível Michael Stuhlbarg), prodígio de empatia e sensibilidade, a conversa que todos os filhos com anseios diferentes da banal "maioria" gostariam de ouvir. Assim, talvez o mundo fosse melhor.



