CTT assinalam a Comic Con Portugal com seis selos

Evento realiza-se no Passeio Marítimo de Algés, de 6 a 9 de setembro.

Os Correios de Portugal associam-se à Comic Con Portugal 2018, que se realiza de dia 6 a 9 de setembro, com a edição de um blooket ‘Meu selo’, composto por seis selos personalizados e dois carimbos comemorativos.

A 5ª edição da Comic Con Portugal – festival da cultura pop que inclui cinema, televisão, videojogos, banda desenhada, literatura e muito mais –, realiza-se no Passeio Marítimo de Algés, e a emissão filatélica que lhe é dedicada tem uma tiragem de dez mil exemplares. Os selos, que são auto-adesivos e têm taxa N20g, destinam-se ao correio doméstico.

Para assinalar este lançamento, na terça-feira, 4 de setembro, foi composta uma marca postal que reproduz o logo da Comic Com. No dia 6, dia da abertura do festival, será utilizado um novo carimbo comemorativo divulgador do evento. Ambos os carimbos vão estar à disposição dos interessados na Loja dos CTT de Algés.

Entretanto, os Correios de Portugal editaram um postal sem selo, com imagens do evento, onde poderá ser colocado um selo personalizado do blooket e obliterado com uma das marcas comemorativas do festival.

Na compra do blooket, até ao dia 9 de setembro, é oferecido um bilhete criança para a Comic Con Portugal 2018, no valor de 10 euros.