Cuca Roseta vai fazer uma digressão inédita pelas nove ilhas dos Açores. A tour ‘Açores no Coração’, arranca dia 20 de maio em São Jorge e termina a 10 de junho em São Miguel. Pelo meio, passa pelo Pico (21 de maio), Faial (22), Terceira (25), Graciosa (26), Corvo (2 de junho), Flores (3) e Santa Maria (8).









“É um projeto que eu queria realizar há muito tempo, pela paixão e ligação que tenho com os Açores e os açorianos”, diz a fadista. O projeto conta ainda com uma forte vertente social associada, sendo que a receita de bilheteira de cada concerto reverterá para instituições de solidariedade locais. Para além disso, Cuca Roseta pretende ainda convidar um artista de cada ilha para participar nos concertos, juntando assim o seu fado à cultura e tradições locais.

“Poder levar a minha música a todas as ilhas dos Açores, nomeadamente a populações que não têm tanto acesso a espetáculos culturais, poder tocar com artistas da região e apoiar instituições sociais locais, tornam este projeto numa iniciativa de que me orgulho imenso. Mais do que nunca, é importante evidenciar e mostrar a todos as maravilhas deste arquipélago, as suas pessoas e a sua tradição”, diz Cuca Roseta.





Em destaque nesta nova digressão pelos Açores, para além dos grandes sucessos de Cuca Roseta, estará o seu último disco, ‘Meu’, todo ele escrito e composto pela fadista durante três anos, sendo apresentado como o seu trabalho mais pessoal até ao momento.