O Amplifest regressa em outubro de 2021 ao Hard Club, no Porto, e a organização confirmou esta quarta-feira a presença de Cult of Luna, Caspian e Holy Fawn.A primeira fase de venda de bilhetes já está disponível. Os primeiros 100 compradores têm um preço reduzido de 90 euros.As entradas para o festival que vai decorrer entre 8 e 10 de outubro no Porto podem ser compradas no site seetickets.com