Cultura com orçamento de promoção de 1,4 milhões de euros

É com um concerto de fado e orquestra, esta terça-feira no Centro Cultural de Belém, Lisboa, que arranca oficialmente a programação cultural da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia.

No espetáculo, sob a direção da maestrina Joana Carneiro, ouvir-se-á o primeiro andamento da ‘Sinfonia À Pátria’ de Vianna da Motta, seguindo-se um conjunto de fados (devidamente orquestrados) nas vozes de Sara Correia, Carminho, Ana Moura, Camané e a guitarrista Marta Pereira da Costa. O concerto, que pode ser acompanhado na rádio (Antena 1) e televisão (RTP), culminará com uma homenagem a Amália no âmbito das comemorações do centenário do seu nascimento.

Durante os seis meses da presidência portuguesa a ideia é apresentar uma mostra completa e abrangente da riqueza cultural nacional, do teatro à música, passando pelo cinema, dança ou artes plásticas.



Com um orçamento a rondar os 1,4 milhões de euros, a programação cultural terá como principais palcos Lisboa e Bruxelas e duas prioridades: uma Europa mais resiliente e uma Europa social.



A ministra da Cultura, Graça Fonseca, já referiu que a dinâmica da cultura em 2021 será "muito importante para o setor em Portugal e na Europa".



Pormenores

Vhils em Bruxelas

O artista português Vhils (Alexandre Farto) é o curador de uma exposição coletiva que será exibida em Bruxelas, no átrio do edifício do Conselho, Justus Lipsius, já a partir deste mês. Nela participam 20 artistas plásticos.



Cinema e teatro

Em relação ao cinema, a Cinemateca Portuguesa, Lisboa, está a preparar uma programação com a exibição de 20 filmes nacionais. Bruxelas irá receber ‘By Heart’, de Tiago Rodrigues. A peça foca-se na importância da memória e da transmissão da cultura e da arte enquanto garantes da democracia.