Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cultura é “arma” para o progresso em Leiria

Autarcas de 25 concelhos querem que cidade seja Capital da Cultura.

Por Isabel Jordão | 06:00

Os presidentes de 25 câmaras dos distritos de Leiria, Lisboa e Santarém formalizaram esta sexta-feira, em Leiria, a sua participação na candidatura de Leiria a Capital da Cultura em 2027.



Até lá, querem instalar o "vício da cultura" nos munícipes e criar uma rede de cidades e vilas, trabalhando em conjunto no domínio das artes, da cultura e do conhecimento.



"A cultura é a arma mais poderosa que nós conhecemos para o desenvolvimento da região, que pode ajudar a puxar mais turismo", disse Raul Castro, presidente da Câmara Municipal de Leiria, considerando que esta é a "grande oportunidade de, estando associados, podermos ter uma resposta e um desafio coerentes para o desenvolvimento do nosso território através da cultura".



Já está definido que "cada município assumirá os custos dos seus próprios agentes culturais", explicou ainda o autarca.



A assinatura do compromisso realizou-se no Museu de Leiria e no final os autarcas posaram para a ‘foto de família’.



O próximo passo será a produção do "primeiro documento estratégico", que ficará concluído dentro de dois meses, explicou João Bonifácio Serra, líder do recém-criado Conselho Estratégico do projeto e que acumulou experiência em Guimarães.



Considerou a candidatura "viável" e "inédita", por reunir um grande número de municípios tão diferentes entre si, que se comprometem a "trabalhar em conjunto, num sistema colaborativo, reconhecendo que a cultura é um elemento de regeneração dos seus territórios".