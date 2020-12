Cultura ‘entregue’ à porta de Costa e de Marcelo em protesto

De forma simbólica, os promotores de espetáculo esta terça-feira hoje "entregar cultura" nas residências oficiais do primeiro-ministro e do Presidente da República, como forma de demonstrar que a cultura não pode existir em forma de take-away, delivery ou teletrabalho.Depois do protesto pacífico no Campo Pequeno, esta é mais uma forma do setor da Cultura chamar a atenção do Governo para a crise e para o facto de "os apoios até agora anunciados terem sido insuficientes para garantir a sobrevivência de milhares de trabalhadores e centenas de empresas", refere a Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos (APEFE), que lembra que todos os profissionais da Cultura foram, por exemplo, "proibidos" de trabalhar "em 12 dias dos últimos 28", sem que tenham sido "anunciados apoios especiais para a Cultura, tal como foram, e bem, para outros setores de atividade".O setor da Cultura "é hoje o mais afetado" pela pandemia da Covid-19, registando uma quebra de 90% de receitas, mesmo depois de ter conseguido retomar parte da atividade no dia 1 de junho último.