Cultura quer livrar-se de peças arqueológicas e está a gerar polémica

Direção-Geral do Património Cultural já não tem espaço para guardar tantos achados.

Por Hugo Rainho | 01:30

A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) pretende descartar-se de material arqueológico guardado em diferentes espaços – desde caves dos museus a arrecadações das direções regionais – para libertar espaço.



A questão está a causar desconforto entre arqueólogos e antropólogos. Para alguns, a medida "é ilegal" e não cumpre com o que já está estabelecido pela lei de base do património cultural.



Jorge Oliveira, arqueólogo e professor na Universidade de Évora, lembra que os materiais sem qualquer informação documental arqueológica já não são recolhidos durante as escavações, pelo que se parte do princípio que o material existente e armazenado foi considerado importante pelo arqueólogo e não deve, portanto, ser descartado.



Já Carlos Fabião, arqueólogo e docente da Faculdade de Letras de Lisboa, diz que esta discussão é de louvar, mas considera que se está a fazer "uma tempestade num copo de água". O especialista lembra que muito do espólio guardado já não se encontra nas melhores condições e que, por isso, quando se torna objeto de estudo, já não fornece qualquer informação útil.



Neste momento decorre uma petição online intitulada ‘Salvaguarda da nossa herança cultural’, que pretende chamar a atenção da comunidade científica e do público em geral para esta questão delicada. O CM procurou apurar junto da tutela a quantidade de espólio que pode estar em risco de destruição, mas não obteve resposta.