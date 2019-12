Cultura sobe em tudo exceto no cinema

O número de espectadores nos espetáculos ao vivo e nos museus cresceu em 2018, e o único setor onde se sentiu uma retração foi nas salas de cinema. Os dados são do Instituto Nacional de Estatística (INE) e foram revelados esta segunda-feira.De acordo com os cálculos deste organismo, no ano passado os espetáculos ao vivo registaram 16,9 milhões de espectadores e 109 milhões de euros de receita - o que se traduz num aumento de público na ordem dos 9,5% e de lucro no valor de 31,5%. Quanto aos museus, receberam 19,5 milhões de visitantes, ou seja, mais 2,3 milhões do que em 2017, sendo que quase metade (47,6%) são estrangeiros. Os dados de receita não foram, como é habitual, revelados.Já o cinema teve resultados dececionantes: em 2018 somou 14,8 milhões de espectadores (menos 5,3% do que em 2017) e 78,7 milhões de euros de receita - uma redução de 3,7% face ao registado no ano anterior.No ano a que as contas se referem, a cultura empregou 131,4 mil pessoas, a maioria homens (57,8%), sendo que o emprego nas atividades culturais e criativas caracterizou-se por ser mais escolarizado do que o emprego do total da economia.Para os lucros que o setor registou (ver apoio) contribuiu o aumento dos preços de bens e serviços culturais (em 0,5%). Só os livros viram o preço reduzido em cerca de 6,7%.As exportações de bens culturais representaram em 2018 167,6 milhões de euros (menos 6,9% do que no ano anterior). Já as importações somaram 399,1 milhões de euros, o que resultou num saldo negativo de 231,5 milhões.As empresas do setor cultural e criativo geraram em 2017 um volume de negócios de 6,3mil milhões de euros. Os dados de 2018 não foram divulgados pelo instituto de estatística.Em 2018, a despesa das câmaras municipais em atividades culturais e criativas atingiu os 469,8 milhões de euros (um aumento de 4,4% face a 2017).