Curta de Almodóvar com José Condessa no elenco chega hoje às salas

Quando o convidaram para dirigir o drama ‘O Segredo de Brokeback Mountain’, Pedro Almodóvar recusou. Depois, ficou a pensar no assunto. E decidiu fazer a sua própria versão da história de amor entre dois cowboys marcados por um passado comum.



‘Estranha Forma de Vida’, que chega esta quarta-feira às salas de cinema nacionais – depois da estreia no Festival de Cannes, em maio –, tem José Condessa no elenco, que diz que “trabalhar com um génio como Almodóvar” foi um dos pontos altos da sua carreira e que “o facto de ser um não americano a romper com a indústria de Hollywood faz-nos sentir quase como se fosse uma vitória um bocadinho nossa, da Península Ibérica”.









Ver comentários