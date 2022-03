Em 2023, ano em que o histórico edifício do Teatro Nacional D. Maria II (TNDM), no Rossio, em Lisboa, vai encerrar para obras, a programação vai ser desenhada para ocupar outros palcos dispersos por cerca de 80 municípios de norte a sul do País. Esta itinerância será uma “oportunidade incrível, inédita e histórica”, afirma o novo diretor artístico do TNDM, o ator Pedro Penim.