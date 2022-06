Todas as noites, “o último ser humano que passa pelo Arquivo e pela Biblioteca do Vaticano é um bombeiro” – conta o cardeal D. Tolentino Mendonça – para garantir que os 180 mil volumes de manuscritos e arquivos, 1 milhão e 600 mil livros impressos, 8,6 mil incunábulos (obras impressas antes do século XVI), 300 mil moedas e medalhas, 150 mil gravuras e desenhos e 150 mil fotografias estão a salvo.









