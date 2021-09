Este outono, os D.A.M.A regressam à estrada em formato acústico. O primeiro concerto no novo formato vai realizar-se no Convento de S. Francisco, em Coimbra, no dia 29 de outubro, seguindo-se o Cineteatro de Estarreja, a 31. No dia 5 de novembro é a vez do Cineteatro de Tomar receber a ‘tour’, que encerra no dia seguinte no CAE de Portalegre.









Habituados às grandes multidões, os D.A.M.A apresentam-se agora num formato mais despido e intimista. O objetivo é claro: no reencontro com os fãs após a pandemia, a banda quer estreitar a relação de proximidade que tem com o seu público, permitindo a redescoberta das suas canções com outros arranjos.

Nos pequenos auditórios por onde o espetáculo vai passar será recriado um ambiente familiar, de sala de estar, e a formação de Francisco M. Pereira (Kasha), Miguel Coimbra e Miguel Cristovinho, o núcleo central dos D.A.M.A, convida o público a embarcar numa viagem honesta, mais visceral e emotiva, pelas canções mais conhecidas dos seus quatro álbuns de originais.





Os D.A.M.A editaram o seu primeiro disco em 2014: o aclamado ‘Uma Questão de Princípio’, que atingiu a marca de Platina e esteve em 1º lugar do top nacional de vendas durante 22 semanas. Em 2020, após uma pausa nas edições, regressaram com um novo álbum: ‘Sozinhos à Chuva’ , com 12 canções originais e as participações de Bárbara Bandeira, Carolina Deslandes, Nelson Freitas, entre outros.