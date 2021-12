No ano em que se despediu da personagem de James Bond, Daniel Craig tornou-se, também, no ator mais bem pago do cinema, empurrando Dwayne Johnson para o segundo lugar no pódio, de acordo com a revista ‘Forbes’.O filme ‘007: Sem Tempo para Morrer’ e um acordo com a Netflix para participar em duas sequelas de ‘Knives Out’ renderam ao ator britânico, de 53 anos, mais de 88,5 milhões de euros em 2021.