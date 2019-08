Daniel Nascimento: “Jair Bolsonaro já de si é uma figura cómica”

Como não há duas sem três, a Cia. Barbixas – grupo brasileiro de teatro improvisado – volta este ano aos palcos nacionais, após ter esgotado salas em 2017 e 2018. A contar os dias para chegarem (vêm em setembro e passam por Lisboa, Coimbra, Braga e Porto), os três atores admitem que o público português os surpreendeu. "Achávamos que íamos fazer um espetáculo para casas cheias de brasileiros mas, para nosso espanto, as plateias tinham cerca de 70% de portugueses", diz o ator Anderson Bizzocchi. "E o público atendia entusiasticamente a todos os pedidos... Tínhamos receio que os portugueses fossem mais tímidos do que uma plateia brasileira. Estávamos enganados!"Confessando que muitas vezes "a realidade parece mais divertida do que a ficção", Daniel Nascimento diz que "haverá sempre personagens cómicas no poder, burocracias desnecessárias, acontecimentos bizarros" para estimular a imaginação dos comediantes. O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, é o exemplo típico."Bolsonaro é, já de si, uma figura cómica. O que ele é, as coisas que diz e a forma como se comporta... Não é preciso acrescentar muita coisa. Alguém que não acredita na ciência, que duvida de estudos e dados comprovados, que fala constantemente no monstro do comunismo que está pronto a atacar. Está tudo lá", conclui Daniel Nascimento.Garantindo que partem para o palco "em branco", prontos para o que der e vier, os atores dizem que "tentar levar cenas pré-preparadas para palco só atrapalha". Contam ainda que a cena mais estranha que lhes aconteceu foi terem de interromper um espetáculo por causa de um pedido de casamento. "O casal tinha-se conhecido num espetáculo nosso e o rapaz quis fazer a surpresa. Ainda bem que ela respondeu ‘sim’. Já imaginou se dissesse não? Deu tudo certo", recorda Elídio Sanna.milhões de visualizações no YouTube e quase dois milhões de seguidores no Twitter, Cia. Barbixa tem 1,1 milhões de ‘gostos’ no Facebook e 198 mil seguidores no Instagram. Um sucesso que se mede em números.Em duas passagens por Portugal, os shows da companhia já foram vistos por mais de dez mil portugueses. Todas as terças e quintas, o grupo publica vídeos novos no seu canal de YouTube, que conta com 3 milhões de inscritos e tem uma média de 14 milhões de cliques por mês.