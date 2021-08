Daniela Melchior é a futura “estrela global”

"Futura estrela global”. É desta forma que muita da imprensa internacional especializada na área do cinema está a falar de Daniela Melchior.A jovem atriz portuguesa, de apenas 24 anos, ganhou grande projeção nos últimos dias graças à participação na grande produção de Hollywood ‘O Esquadrão Suicida’, que chegou esta semana às salas de cinema. E, apesar da longa-metragem contar com atores de renome como Margot Robbie, Idris Elba ou Viola Davis, é a artista lusa que tem conquistado as atenções.