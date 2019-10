David Carreira com novos temas

Onze meses depois da edição do disco ‘7’, David Carreira lança ‘7 – Reedição’, já à venda. Este novo trabalho do cantor, de 28 anos, inclui o seu mais recente álbum e ainda um CD extra com sete temas inéditos que contam com a participação de artistas como a brasileira Ana Vilela, no tema ‘Trem-Bala’, ou Nego do Borel e Deejay Télio, no single ‘Minha Cama’, este último já disco de ouro e que conta com mais de 7,2 milhões de visualizações no YouTube.Outro dos temas originais que podem ser encontrados neste disco extra é ‘Se Eu Soubesse’, single que David Carreira gravou em dueto com o pai, Tony Carreira, e que serve como um dos temas de apresentação de ‘7 - Reedição’.A história por detrás de ‘7 - Reedição’ mostra ainda que este é muito mais do que apenas um álbum. "É um conceito e ao longo das 18 músicas são exploradas várias paletas sonoras, ora mais acústicas, ora mais eletrónicas, ora mais alegres, ora mais densas", revela a editora Sony Music.Depois de uma longa digressão de apresentação por todo o País do disco ‘7’, lançado a 23 de novembro de 2018, David Carreira tocará no concerto na Altice Arena, em Lisboa, no dia 30 de novembro, todos os temas inseridos neste ‘7 – Reedição’.Vale a pena referir que, na compra deste disco, os fãs do cantor receberão um bilhete para o espetáculo na Altice Arena (oferta limitada ao número de bilhetes disponíveis), cujos ingressos custam entre 18 e 35 euros.