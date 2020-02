De Beck a Pabllo Vittar: eis o cartaz do Primavera Sound

Já é conhecido o cartaz do festival Primavera Sound e este ano há um ‘outsider’ que promete dar que falar: Pabllo Vittar, a drag queen brasileira que diz que "não se lembra de ter nascido para agradar macho".O cantor de 26 anos atua no segundo dia do evento, a 12 de Junho, dia que tem como cabeça de cartaz a cantora norte-americana Lana del Rey, mas também Bad Bunny, Chromatics, Maggie Rogers ou Weyes Blood, entre muitos outros, foi esta terça-feira anunciado.A decorrer no Parque da Cidade, no Porto, o nono Primavera Sound arranca a 11 de junho com Tyler The Creator, Beck, Fka Twigs, Little Simz, Cigarettes After Sex ou Kim Gordon, a baixista, guitarrista e vocalista da banda de rock alternativo Sonic Youth. Mas para este primeiro dia há outras novidades, como os portugueses Throes + The Shine ou Holy Nothing.O terceiro e último dia, a 13 de junho, conta com os Pavement como cabeças de cartaz (eles que são uma das maiores expressões do rock independente dos anos 90), mas também com King Krule, Mura Masa, Dinosaur Jr., Paloma Mami ou Jamila Woods, entre outros.Contas feitas, naquela que é a edição mais ousada, intergeracional e eclética do Primavera Sound, são 63 artistas de mais de 20 nacionalidades, aqueles que este ano irão passar pelo Parque da Cidade.Os passes gerais estão disponíveis por 120 euros, mas há também o voucher diário ao preço de 60 euros para um dia qualquer à escolha.