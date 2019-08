Democracia abre ‘guerra’ de museus

A história do Portugal contemporâneo está a abrir uma ‘guerra’ na instalação de museus. Depois da polémica que gerou a abertura, em Santa Comba Dão, do centro interpretativo e Museu do Estado Novo (que já tem uma petição com 16 498 assinaturas contra e outra com 9131 a favor), surge agora uma resolução da Assembleia da República, assinada pelo seu presidente, Ferro Rodrigues, que recomenda ao Governo que crie, no Porto, "um museu de memória da resistência ao fascismo, no imóvel onde funcionou a delegação da ex-PIDE/DGS" na rua do Heroísmo, e onde funciona presentemente o Museu Militar do Porto.Esta resolução vem no seguimento da criação de uma Rede Nacional de Museus da Resistência, de que o Forte de Peniche deverá ser o primeiro exemplo quando, no final de 2020, for inaugurado oficialmente naquelas instalações o Museu Nacional Resistência e Liberdade.Na resolução, o Parlamento refere a necessidade da criação de uma "Rede Nacional de Museus da Resistência, em respeito pela autonomia do Poder Local, permitindo a articulação entre o Museu do Aljube - Resistência e Liberdade, de Lisboa, o Museu Nacional Resistência e Liberdade, de Peniche, e o futuro Museu da Resistência e Liberdade, do Porto".