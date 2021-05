Um alegado esquema fraudulento de nomeações para os Globos de Ouro e a falta de diversidade dos membros que formam a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA), responsável pela sua atribuição, está a manchar a reputação dos prémios. Em forma de protesto, Tom Cruise já devolveu mesmo os três Globos de Ouro que recebeu ao longo da carreira, em 1989, com ‘Nascido a 4 de Julho’, em 1996, com ‘Jerry Maguire’, e em 1999, com ‘Magnólia’. Já Scarlett Johansson, nomeada cinco vezes, incentivou ao boicote.









Em causa está uma reportagem do jornal ‘Los Angeles Times’ que revela que membros e ex-integrantes da HFPA aceitavam viagens, estadias em hotéis de cinco estrelas, jantares e outros presentes em troca de nomeações. A juntar a isto, a investigação revela ainda que a AIEH não conta, entre os seus 93 membros, com um único elemento de raça negra há mais de vinte anos. Chocada com as informações, a emissora NBC, que transmite a cerimónia desde 1996, já afirmou que não transmitirá os Globos de Ouro no próximo ano e já pediu uma “reforma significativa”.

Os Globos de Ouro existem desde 1944 e distinguem os melhores do cinema e televisão.





pormenores

Produtoras abandonam



Para além da posição já tomada pela NBC, que não vai transmitir os Globos em 2022, também a WarnerMedia, a Netflix e a Amazon Studios já se recusaram a participar em eventos relacionados com a HFPA.





HFPA disposta a mudar



Em reação, a HFPA já mostrou a sua disponibilidade para fazer reformas, entre as quais o recrutamento de pessoas negras e a contratação de conselheiros de diversidade, bem como a formação dos seus membros em aspetos como a diversidade, equidade, inclusão e sensibilização para o assédio sexual.