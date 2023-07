álbum novo em março.



Quanto aos bilhetes estarão à venda esta sexta-feira, dia 14 de julho, e custam entre 55 e 90 euros.

A promotora Everything is New confirmou que os Depeche Mode vão regressar a Portugal em 2024, com um espetáculo marcado para 19 de março, na Altice Arena, em Lisboa.A banda lançou um