Depois de "Foi Assim que Aconteceu", Jason Segel regressa com drama improvável

A história de quatro desconhecidos que esbarram com um puzzle misterioso é a base da nova série "Dispatches From Elsewhere", do canal AMC, que trará Jason Segel de volta à televisão depois de "Foi Assim que Aconteceu".

O drama estreia nos Estados Unidos a 01 de março e tem nos papéis principais, além de Jason Segel, a veterana Sally Field, que venceu dois Óscares durante a longa carreira, André Benjamin, mais conhecido pelo nome de palco André 3000 na dupla Outkast, Richard E. Grant, que recentemente foi o General Pryde em "Star Wars: A Ascensão de Skywalker" e Eve Lindley, atriz transexual que brilhou em "Mr. Robot".

"Tinha acabado de terminar uma década em 'How I Met Your Mother' [Foi Assim que Aconteceu] e de repente tinha esta tela em branco e não sabia sobre o que queria escrever", disse Jason Segel - que interpretou o papel de Marshal na comédia até 2014 -, durante um painel na 'tour' de inverno da Associação de Críticos de Televisão (TCA), em Los Angeles.