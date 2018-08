Descoberto original do icónico 'Imagine', de John Lennon

Demo inédita do tema vai integrar novo álbum que será lançado no próximo dia 5 de outubro.

O original do icónico ‘Imagine’, de John Lennon, foi descoberto quase 40 anos após o lançamento do hit do ex-Beatle.



A demo inédita do tema vai integrar o álbum ‘Imagine – The Ultimate Collection’ que será lançado no próximo dia 5 de outubro.

O lançamento do disco foi supervisionado pela ex-mulher do cantor, Yoko Ono e foi todo trabalhado nos míticos estúdios de Abbey Road, em Londres.











‘Imagine’ é um dos temas mais famosos de Lenon, assassinado em Nova Iorque, nos Estados Unidos, por Mark Chapman, em dezembro de 1980.