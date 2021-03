A descoberta foi feita na chamada ‘Caverna dos Horrores’, situada no deserto da Judeia - entre o Estado de Israel e a Cisjordânia - e resultou de uma operação de escavação conduzida pela Autoridade de Antiguidades de Israel.



É a mais importante descoberta de textos bíblicos dos últimos 60 anos, desde os Manuscritos do Mar Morto. Arqueólogos israelitas encontraram dezenas de fragmentos com cerca de dois mil anos, contendo textos em grego dos livros dos profetas Zacarias e Naum.A descoberta foi feita na chamada ‘Caverna dos Horrores’, situada no deserto da Judeia - entre o Estado de Israel e a Cisjordânia - e resultou de uma operação de escavação conduzida pela Autoridade de Antiguidades de Israel.

A operação também revelou um esconderijo de moedas raras da época de Bar-Kokhba, o líder judeu que, entre 132 e 135 d.C., liderou a revolta contra os romanos; o esqueleto de uma criança com 6000 anos (acredita-se ser do sexo feminino), envolto num pano, e uma cesta intacta que remonta há 10 500 anos, que se crê agora ser a mais antiga do Mundo.





Os especialistas acreditam que os fragmentos encontrados colocam a comunidade científica perante um momento da história em que a Bíblia começou a encontrar sua forma. Entre os pormenores está o facto de, no texto grego, as quatro letras ?do nome de Deus serem escritas na língua paleo-hebraica, a antiga escrita que era usada na época até 586 a.C.

40



pessoas morreram na ‘Caverna dos Horrores’, entre 132 e 135 d.C, na revolta contra os romanos. Os refugiados escondiam-se ali com os objetos mais preciosos, entre os quais pertences e textos escritos.





Fragmentos decifrados



Num dos fragmentos lê-se: “Estas são as coisas que vocês devem fazer: falar a verdade uns aos outros, fazer justiça verdadeira e perfeita em seus portões. E não planeiem o mal uns contra os outros, e não amem o perjúrio, porque todas essas coisas eu odeio - declara o Senhor.”