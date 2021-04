Centenas de ferramentas em pedra, que se julga terem entre 700 mil a um milhão de anos, foram descobertas numa mina de ouro abandonada no deserto do Saara (zona do Sudão). Entre as ferramentas estão cutelos em forma de amêndoa e machados de mão. Os arqueólogos acreditam que o local da descoberta terá sido uma antiga oficina do período do homo erectus, uma vez que também foram encontradas várias lascas de pedra formadas durante a produção.









A descoberta foi feita por um grupo de mineiros numa mina de ouro a cerca de 72 quilómetros a leste da cidade de Atbara na área do Deserto Oriental do Rio Atbara. Este é já considerado o exemplo mais antigo de fabricação de ferramentas no Saara Oriental. Os mais recentes tinham cerca de 60 mil anos, enquanto os mais antigos datavam de há 500 mil anos. Miroslaw Masojc, investigador do Instituto de Arqueologia da Universidade de Wroclaw, na Polónia, acredita que “é possível que partes mais profundas da mina contenham ferramentas ainda mais antigas”. Para já, os cutelos encontrados “são típicos de descobertas na Etiópia e no Quénia que datam de um milhão de anos”, explicou.

O homo erectus surgiu no contexto da mudança climática e do declínio das florestas na África equatorial, há cerca de dois milhões de anos. Foi a primeira espécie de hominídeo a exibir proporções e andar semelhantes aos humanos, com rosto achatado e nariz proeminente.