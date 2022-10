"É a primeira vez que se faz um estudo de abertura de um túmulo em Portugal e que se encontra uma espada associada a um rei”, anuncia ao CM a arqueóloga Maria Antónia Amaral, depois de se ter descoberto – e desenterrado – a espada que pertenceu ao rei D. Dinis, e que se encontrava no túmulo do monarca, no Mosteiro de Odivelas.









