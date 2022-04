Despedida de Eunice Muñoz aberta ao público

Familiares, amigos, colegas de profissão e admiradores de Eunice Muñoz terão oportunidade de despedir-se esta segunda-feira, entre as 17h00 e as 22h30, na Basílica da Estrela, em Lisboa. O velório é aberto ao público, como desejava aquela que ficará para sempre conhecida como a dama do teatro português. "Quem quiser homenagear e despedir-se da minha mãe poderá fazê-lo sem qualquer restrição, a não ser cumprindo as normas impostas pela pandemia, como o uso de máscara, dentro do horário", explicou um dos filhos, António Muñoz, ao CM. À família será apenas reservado um momento, ainda antes das 17h00.Na terça-feira será retomado o velório, entre as 10h00 e as 15h00. "Depois disso, haverá uma missa de corpo presente, também aberta a quem faça questão de assistir." O funeral segue depois para o Cemitério do Alto de São João, em Lisboa, onde o corpo será cremado.De acordo com António, não está previsto "nenhum momento especial". "A minha mãe nunca fez exigências, nunca quis que ninguém fosse obrigado a cumprir o que quer que fosse. Só queria que as pessoas fizessem aquilo que sentissem."Marcelo Rebelo de Sousa decretou luto nacional para terça-feira e já confirmou que estará presente em todas as cerimónias fúnebres da veterana atriz, que morreu na passada sexta-feira, aos 93 anos.Eunice Muñoz referiu em entrevista ao ‘Alta Definição’ (SIC), em 2011, que gostaria que as suas cinzas fossem depositadas num poço junto à casa onde cresceu e brincava com o irmão. No entanto, esse desejo não vai ser possível de ser concretizado. "No ano passado nós fomos a esse local e o poço tinha sido tapado pelos proprietários atuais da casa. No entanto, as cinzas serão lançadas na mesma na Amareleja [distrito de Beja, onde a atriz nasceu], nos campos, quando for possível", explicou António.