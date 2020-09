Um cartoon com o primeiro-ministro inglês, Boris Johnson, completamente despenteado e ar apocalíptico valeu ao alemão Frank Hoppmann o primeiro prémio (no valor de 10 mil euros) do World Press Cartoon, o grande evento anual do desenho de humor na imprensa internacional. O desenho foi publicado no jornal alemão ‘Eulenspiegel’, em outubro do ano passado.









O 2º prémio foi para um desenho de Jair Bolsonaro, do mexicano Darío, e o 3º foi para Christine Lagarde, do português Pedro Silva, publicado na plataforma de cartoons holandesa Cartoon Movement. Estes e outros desenhos, num total de 275 caricaturas, estão expostos até 15 de novembro no Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha.