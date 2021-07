Dez anos sem Amy Winehouse: recorde a vida da diva do Soul e a passagem marcante por Lisboa

Londres, 23 de julho de 2011. Amy Winehouse era encontrada morta no seu apartamento no bairro de Camden Town.



Tinha 27 anos.



A notícia foi recebida com choque e consternação em todo o mundo, que, através dos tablóides, tinha acompanhado os altos e baixos da vida da cantora britânica. A ascensão meteórica no mundo da música, os excessos de álcool e drogas, as passagens pela reabilitação, o casamento conflituoso com Blake Fielder-Civil, duas detenções, o divórcio.



A morte acidental por excesso de álcool fez com que Amy Winehouse se juntasse ao panteão do mítico e fatídico "clube dos 27", onde figuram músicos que morreram com esta idade, como Kurt Cobain, Jim Morrison, Janis Joplin e Jimi Hendrix.

