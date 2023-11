Arranca com a peça ‘Europa’, do dramaturgo escocês David Greig, numa produção dos Artistas Unidos, a 40.ª edição do Festival de Teatro do Seixal, iniciativa autárquica que começa nesta quinta-feira, 9, e se prolonga até dia 19 deste mês. Serão, no total, oito, os espetáculos que o público vai poder ver gratuitamente – mediante reserva prévia através do formulário online que a câmara municipal disponibiliza no seu site. Centralizada no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal, a maratona de teatro espalha-se por coletividades locais e escolas secundárias, que acolherão parte da programação.Além dos Artistas Unidos, esta edição conta com a participação de estruturas como o Teatro Estúdio Fonte Nova, Circolando, Teatro Mosca e Teatro de Marionetas do Porto, entre outras. Dois dos espetáculos terão audiodescrição e tradução em Língua Gestual Portuguesa (‘Europa’ e ‘Q de Quê?’, para ver no domingo, 12, também no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal).