DGArtes analisa 39 pedidos de adesão a rede de teatros e cineateatros

A Direção-Geral das Artes está a analisar 39 pedidos de adesão à Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses (RTCP), que, na fase de lançamento, conta com 50 equipamentos culturais credenciados, disse à Lusa fonte daquela entidade.

Questionada pela agência Lusa, fonte da DGArtes explicou hoje que na primeira fase de candidatura de adesão à RTCP foram submetidos 89 pedidos de credenciação, tendo sido decidida a atribuição a 50 equipamentos culturais, cuja lista foi anunciada na terça-feira.

"Os restantes 39 pedidos encontram-se em verificação dos requisitos necessários", referiu a mesma fonte.

Os equipamentos culturais selecionados nesta fase de lançamento da RTCP, como auditórios municipais, fóruns, casas culturais, teatros e cineteatros, poderão candidatar-se a uma linha de apoio à programação que abrirá a 09 de outubro.

Em julho, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, revelou no parlamento que esta linha de apoio à programação terá uma dotação entre cinco milhões e seis milhões de euros.

O regulamento indica que na fase inicial de implementação da RTCP, os equipamentos culturais nos concelhos de Lisboa e do Porto não podem concorrer ao apoio à programação, para que as verbas cheguem a "realidades territoriais mais carenciadas em termos de recursos, projetos e dinâmicas culturais e artísticas".

Segundo a mesma fonte, na primeira fase de credenciação houve um pedido de adesão de equipamento cultural situado no concelho de Lisboa e também um pedido do concelho do Porto, embora da lista divulgada na quinta-feira não faça parte nenhum equipamento cultural destes dois concelhos.

Entre os primeiros 50 equipamentos culturais estão o Teatro Académico Gil Vicente (Coimbra), o Teatro Viriato (Viseu), o Cine Teatro Sousa Telles (Ourique), a Casa da Criatividade (São João da Madeira), o Auditório de Espinho, o Centro Cultural Raiano (Idanha-a-Nova) e o Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz.

Quanto aos equipamentos culturais dos Açores e da Madeira, nesta primeira lista consta apenas o Teatro Municipal Baltazar Dias (Funchal).

Quando esta fase de arranque da RTCP estiver concluída, o processo de credenciação "passará a estar aberto em regime de permanência, sem interrupções" para as entidades que queiram aderir no futuro.