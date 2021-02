DGS aprova dois projetos piloto para o regresso dos festivais a Portugal

à entrada no festival, assim como, passados 14 dias da participação no evento, este último acompanhado pelo preenchimento de um questionário.





A Direção-Geral da Saúde aprovou dois projetos piloto determinantes para o regresso dos festivais a Portugal.Segundo informação avançada pela TSF, os projetos vão ser realizados em duas salas de espétaculo, um no Campo Pequeno, em Lisboa e outro no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, e vão servir de experiência para os festivais de verão.As regras para participar na experiência passam pela realização de um teste rápido à Covid-19, 72 horas antes do evento,Durante toda a experiência é obrigatório o uso de máscara.Os testes estão previsto para abril, após o país começar a desconfinar.