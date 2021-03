DGS considera que é “cedo” para decidir futuro dos festivais

A diretora-geral da Saúde aponta o Reino Unido como "um laboratório" para o eventual regresso dos festivais de música em Portugal. "Conseguiremos ver como foi [aí] o impacto de espetáculos com muita gente".



Graça Freitas considera, no entanto, que é "muito cedo" para se dizer se estes eventos se podem realizar este ano. Entre os primeiros grandes festivais de música previstos no calendário, o Primavera Sound, no Porto, já adiado para 2022, e o Rock in Rio Lisboa deverá em breve anunciar o que vai fazer.

