Dia do Museu com entrada gratuita em 25 espaços

Na terça-feira, 18 de abril, Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, serão gratuitas as entradas em 25 museus, monumentos e palácios sob a égide da Direção-Geral do Património Cultural. A informação foi confirmada pelo próprio organismo, que explica que "só o Museu Nacional de Arqueologia estará encerrado, porque continua em obras, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência". Tudo o resto estará de portas abertas, não só para visitas livres, mas também para visitas orientadas, guiadas e temáticas. Até domingo, estão já previstas cerca de três centenas de propostas.O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios é uma iniciativa do Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios, cujo tema é ‘Património em Mudança’ em cenário de emergência climática. Sob este mote, pretende-se "sensibilizar o público para a capacidade de resiliência do património cultural e, simultaneamente, apelar à sua salvaguarda e divulgação".