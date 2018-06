Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

José Jorge Letria novo cronista do CM

Escritor e presidente da Sociedade Portuguesa de Autores é o novo colaborador do Correio da Manhã.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

José Jorge Letria é o novo colaborador do CM. O jornalista, escritor, presidente da Sociedade Portuguesa de Autores e, até, homem da política, vai passar a escrever duas crónicas semanais no jornal, todos os sábados e domingos. E promete ser aquilo que sempre foi: fiel a si próprio.



Correio da Manhã – Como recebeu o convite para escrever para o jornal?

José Jorge Letria - Com surpresa. Já não sou jornalista profissional há muitos anos e não esperava. Naturalmente espero estar à altura do desafio e da responsabilidade.



- Estas crónicas têm alguma premissa?

- A baliza central é ter a possibilidade, sempre que achar oportuno e conveniente, de tratar temas que tenham a ver com a cultura, com as artes, com o direito de autor. Mas falarei, eventualmente, de outros assuntos. Daí o título da crónica: ‘Tinta por uma linha’. Aí cabe muita coisa.



- Abordará também temas de política e sociedade, por exemplo?

- Creio que será um registo de atualidade, em que vou chamar a atenção para coisas que me tocam, que me influenciam, que me desafiam, mas que também são do interesse comum. Acredito que deste modo também me inscrevo no registo dominante do jornal, que é um jornal de referência na vida portuguesa. Onde quer que entremos – desde o café à repartição pública – lá está o Correio da Manhã.



- É importante que se continuem a fazer jornais?

- Seja qual for o aspeto que o jornal venha a ter: com papel, sem papel, independentemente da periodicidade, é fundamental que o jornal exista e que seja um espaço de partilha, de convergência, de reflexão. Dia sem jornais, é um dia pobre.



- Já sabe qual será o tema da primeira crónica?

- Vai ser sobre a pessoa que eu sou, livre, a escrever sobre o ato de voltar a escrever regularmente em jornais.