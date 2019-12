Digressão de Madonna em risco por causa de dores

Uma "dor indescritível" obrigou Madonna a cancelar o último concerto da digressão ‘Madame X’ pelos EUA. A lesão, que fez a cantora "chorar", mas da qual esta continua sem revelar a origem, intensificou-se no último espetáculo que deu em Miami. "Quando subia a escada para cantar ‘Batuka’, no sábado à noite, estava a chorar de dor devido às minhas lesões.A cada música que cantava, rezava para chegar à canção seguinte e aguentar o concerto. As minhas preces foram atendidas e consegui", disse a artista de 61 anos.Madonna revelou ainda que os médicos a aconselharam a descansar para poder completar a digressão em curso. Mas, se as dores não passarem, Madonna poderá mesmo ser obrigada a cancelar os próximos concertos da tournée, marcados para o Coliseu dos Recreios, em Lisboa - 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22 e 23 de janeiro. O preço dos bilhetes vai dos 75 aos 400 euros. Depois, a agenda prevê que Madonna siga para Paris e Londres."Nunca deixei uma lesão impedir-me de atuar, mas desta vez tenho de aceitar que não há vergonha em ser humana e carregar no botão ‘pausa’", acrescentou Madonna na explicação que deu aos fãs após o cancelamento do último concerto nos EUA.Já no início de novembro, data em que estava agendado o início da digressão, a cantora, que está a apresentar o álbum editado este ano - marcado por influências lusófonas e participações de artistas que conheceu em Lisboa -, tinha cancelado três concertos devido a uma lesão que nunca identificou.