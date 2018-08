Dinheiro dá exposição nos Açores

Mostra é para visitar no Banco de Portugal de Ponta Delgada.

Por J. Pires Santos | 15:11

O pólo do Museu do Banco de Portugal na Delegação Regional dos Açores está a apresentar – a título permanente – a exposição ‘O Dinheiro nos Açores’, uma mostra que, através de moedas, notas e outros objetos relacionados com o tema, reflete a evolução histórica e socioeconómica de Portugal, e em particular nas Açores, desde os Descobrimentos até à atualidade.

‘O Maluco’ – a primeira moeda cunhada durante o reinado de D. Maria II – é uma das curiosidades da exposição ‘Dinheiro nos Açores’.

Após a vitória dos liberais sobre os miguelistas em 1829 na Vila da Praia, a Ilha Terceira tornou-se o grande bastião liberal, partindo dali a armada para o desembarque no Mindelo e a posterior conquista do Reino para a causa Liberal. A necessidade de afirmar D. Maria II como a legítima rainha de Portugal, e a falta de moeda na época, levaram a Junta Governativa, instalada em Angra, a mandar recolher o que houvesse de prata velha, sinos pequenos, sinetas e outras peças de cobre e bronze, para obter moeda. Foi criada em Angra uma oficina monetária onde com os materiais recolhidos foram fundidos e transformados em moedas de 80 réis, com a designação de ‘O Maluco’.

Outra peça de grande raridade – e que pode ser apreciada nesta mostra – é a cédula de 12,5 centavos, emitida pela Junta de Freguesia da Vila do Topo, 1ª série de 1921. De referir que a Vila do Topo terá sido a primeira povoação fundada na Ilha de S. Jorge, entre 1480 e 1490, altura em que se estabeleceu uma colónia de flamengos, capitaneada por Willem van der Hagen.

As primeiras notas para circularem apenas nos Açores (moeda insulana) também podem ser apreciadas na exposição. Foram emitidas pelo Banco de Portugal já no reinado de D. Luís, em 1874.

Outros documentos interessantes, assim como notas e moedas, podem ser apreciadas nesta mostra de entrada gratuita, a visitar nos dias úteis.