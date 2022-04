Dino d’Santiago canta ao vivo em S. Bento nas comemorações do 25 de abril

O Palacete de São Bento, residência oficial do primeiro-ministro, recebe esta segunda-feira um concerto de Dino d’Santiago como parte da programação das comemorações do 25 de Abril. Segundo o gabinete do primeiro-ministro, o 48º aniversário da efeméride será celebrada no palacete com um programa cultural “para públicos de todas as idades e gerações, contando com uma dezena de espetáculos e atividades a decorrer nos vários espaços dos jardins”.





As atividades começam pelas 14h30 com os Pauliteiros de Miranda e o grupo de percussão Bardoada. Meia hora depois, pelas 15h00, está prevista a atuação da Orquestra Sem Fronteiras e a aberta de um espetáculo infantil, intitulado ‘As árvores não têm pernas para andar’, de Joana Gama. Às 16h00 terá lugar o espetáculo musical ‘Mais Alto!’ com a intenção de sensibilizar crianças e jovens para a ideia e para a prática da democracia. Ainda nos jardins do palacete e graças a uma colaboração com o Arquivo Ephemera, estará patente uma exposição de cartazes do 25 de Abril. O último evento acontecerá às 17h30, então com o espetáculo de Dino d’Santiago. A residência oficial do primeiro-ministro volta assim a estar aberta aos cidadãos entre as 14h30 e as 18h00 desta segunda-feira (a entrada é gratuita para o conjunto de eventos). No ano passado, por causa da pandemia de Covid-19, os jardins do Palacete de São Bento estiveram abertos ao público, mas com restrições.