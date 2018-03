Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Diogo Infante faz cair máscaras no Trindade

Ator leva a palco ‘O Deus da Carnificina’. Rita Salema, Patrícia Tavares e Jorge Mourato completam elenco.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

O texto é bem conhecido, não só porque João Lourenço o levou à cena em 2009 no Teatro Aberto, mas também porque inspirou a Roman Polanski um filme com Jodie Foster e Kate Winslet. Agora chegou a vez de Diogo Infante apresentar a sua versão desta peça com que Yasmina Reza conta a história de dois casais cujos filhos lutaram na escola, tendo como resultado a perda de dois dentes por parte de um dos miúdos. Mas o que começa como uma ‘reunião civilizada’, vai descambar numa noite de bebedeira, gritaria, com lágrimas, insultos e vómitos à mistura.



Diogo Infante, que encena esta nova versão do texto no Teatro da Trindade, Lisboa, revela que o espetáculo resulta de um desejo "de há muito tempo" de trabalhar em teatro com Patrícia Tavares e Rita Salema, com quem contracenou em TV mas nunca tinha trabalhado nas tábuas. "Desde a morte do Nico [Nicolau Breyner] que nós prometemos uns aos outros que íamos fazer algo", conta. "Pus--me à procura de um texto e lembrei-me deste, que é um exercício fantástico para quatro atores, ao mesmo tempo que desmascara uma sociedade que vive das fachadas", explica.



Ao lado das duas atrizes e de Diogo Infante - que volta a acumular as funções de ator e de encenador - está Jorge Mourato, um intérprete mais conotado com o humor mas que tem "o perfil indicado para o papel", bem como "a experiência de palco" e a "empatia com o público" necessária para o drama.



‘O Deus da Carnificina’, em cena até 29 de abril, tem bilhetes entre os 12 e os 18 euros.