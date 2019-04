Diogo Piçarra encanta em Lisboa

Cantor levou ao Cine-Teatro Capitólio a digressão ‘Abrigo’, apoiada no mini-lp com o mesmo nome.

Por Pedro Rodrigues Santos | 15:28

Foi num ambiente intimista que Diogo Piçarra ofereceu esta sexta-feira o primeiro de três concertos no Capitólio em Lisboa integrados na digressão ‘Abrigo’.

O cantor decidiu-se desta vez pelos pequenos auditórios em vez dos grandes espaços para apresentar o seu mais recente trabalho que dá nome à tourné.

A opção revelou-se um sucesso, com vários concertos esgotados desde que iniciou em janeiro, em Setúbal, a sua volta musical a Portugal.

Apesar de adoentado, Diogo Piçarra soube entusiasmar com a sua viola as muitas jovens que esgotaram a sala lisboeta, tendo apenas como companhia Francisco Aragão nas teclas.

Envolvido por um cenário simples mas eficaz, o artista passeou-se pelos seus principais sucessos como ‘Paraíso’ e ‘História’.

O clímax foi atingido no final da atuação com as entradas em cena do espanhol António José, com quem cantou em dueto ‘Adónde Vas’, e Carolina Deslandes.

Diogo Piçarra volta a cantar este sábado às quatro e meia da tarde e às nove e meia da noite para um Capitólio já esgotado.