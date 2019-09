Diogo Piçarra estreia novo disco no Altice Arena

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Está quase pronto o novo disco de Diogo Piçarra. ‘South Side Boy’ quebra o silêncio e desfaz o suspense que o músico vinha alimentando no último mês, período durante o qual ‘abandonou’ as redes sociais.O novo álbum, que tem em ‘Coração’ o primeiro single de avanço, deverá ser editado no próximo mês de novembro. O disco sucede a ‘do=s’, lanç... < br />